Senado dos EUA confirma Ketanji Brown Jackson juíza do Supremo Tribunal de Justiça

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira, 7, a nomeação da juíza Ketanji Brown Jackson para o Supremo Tribunal de Justiça 53 votos contra 47.

Jackson é a primeira afro-americana a ser nomeada para a mais alta instituição da justiça do país, num cargo que é vitalício.

Ela será também a terceira negra na história do tribunal.

A juíza recebeu os 50 votos dos democratas e três dos senadores republicanos, na oposiçao, Susan Collins, Lisa Murkowski e Mitt Romney, que se demarcaram dos seus colegas.

A sessão do Senado foi presidida pela vice-presidente americana Kamala Harris, também a primeira mulher negra a ocupar o cargo após as eleições de 2020.

Ela foi escolhida pelo Presidente Joe Biden em Fevereiro para substituir o juiz Stephen Breyer que se aposenta dentro de meses.

Com a posse de Ketanji Brown Jackson no Verão, pela primeira vez, o Supremo Tribunal de Justiça terá a maioria de mulheres, juntamente com Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Amy Coney Barrett .

Carreira

Natural de Washington, onde nasceu há 51 anos, ela cresceu na Flórida, tendo terminado o ensino liceal na Miami Palmetto Senior High School.

Formou-se na conceituada Universidade de Harvard em Administração Pública, 1992, e depois em Direito, na mesma universidade em 1996.

No início da carreira, Jackson trabalhou como defensora pública federal assistente em Washington nos processos de recursos e foi vice-presidente da Comissão de Sentenças dos EUA durante muitos anos.

O Presidente Barack Obama nomeou Jackson para um tribunal distrital na capital já no final do seu primeiro mandato e foi confirmada no início de 2013.

Ketanji Brown Jackson é casada com Patrick Jackson, cirurgião, e têm duas filhas.