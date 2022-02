Biden diz que é "hora de termos um tribunal que reflicta todo o talento e a grandeza da nossa nação"

A juiza do Tribunal Federal de Recursos Ketanji Brown Jackson é a escolhida do Presidente americano para ocupar a vaga no Supremo Trbunal, com a aposentação, em breve, do juiz Stephen Breyer.

Caso passe no crivo no Senado, Jackson será a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no tribunal que, no passado, declarou que raça negra era indigna de cidadania e endossou a segregação racial.

“Hoje, enquanto assistimos à liberdade e à liberdade sob ataque no exterior, estou aqui para cumprir minhas responsabilidades sob a Constituição, para preservar a liberdade e a liberdade aqui nos Estados Unidos da América”, disse Biden na Casa Branca ao apresentar Jackson.

"Por muito tempo, nosso Governo, nossos tribunais não se pareciam com a América", acrescentou o Presidente.

Acompanhado da vice-presidente Kamala Harris e da juiza nomeada, Joe Biden afirmou ser "hora de termos um tribunal que reflicta todo o talento e a grandeza da nossa nação com uma candidata de qualificações extraordinárias e que inspiremos todos os jovens a acreditar que um dia podem servir seu país no mais alto nível".

Na sua intervenção, Biden falou longamente sobre a trajectória de Jakcson e dos motivos que determinaram a sua escolha, que coincidiu, lembrou, com o "Mês da História Negra", que se assinala em Fevereiro.

Ao começar o seu discurso de aceitação, Ketanji Brown Jackson começou por "agradecer a Deus por me trazer a este momento na minha jornada profissional".

Ela acrescentou que a vida "foi abençoada além da medida e eu sei que só se pode chegar até aqui pela fé”.

Jackson afirmou que também foi abençoada "desde os meus primeiros dias por ter uma família de apoio e amor, minha mãe e meu pai, que estão casados há 54 anos, estão em sua casa na Flórida agora e eu sei que eles não poderiam estar mais orgulhosos”.

“Os Estados Unidos da América são o maior farol de esperança e democracia que o mundo já conheceu", destacou a juiza federal que enfatizou o papel da justiça .

Carreira

Ketanji Brown Jackson, de 51 anos, nasceu em Washington mas cresceu na Flórida, onde terminou o ensino liceal na Miami Palmetto Senior High School.

Formou-se na conceituada Universidade de Harvard em Administração Pública, 1992, e depois em Direito, na mesma universidade em 1996.

No início da carreira, Jackson trabalhou como defensora pública federal assistente em Washington nos processos de recursos e foi vice-presidente da Comissão de Sentenças dos EUA durante muitos anos.

O Presidente Barack Obama nomeou Jackson para um tribunal distrital na capital já no final do seu primeiro mandato e foi confirmada no início de 2013.

Processo de confirmação

A nomeação de Ketanji Brown Jackson, no entanto, depende da sua confirmação do Senado, onde os democratas detêm a maioria por uma margem mínima, com o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

Os republicanos têm ameaçado em bloqueara indicação, embora o lider conservador Mitch McConnel não tenha determinado a indicação de voto.

Os líderes do Partido Democrata prometeram um processo rápido para a sua nomeação, evitando que se arraste até depois das eleições de Novembro, nas quais o Partido Republicano ameaça retomar a maioria do Congresso.

O presidente do Comité de Justiça do Senado, Dick Durbin, defende que o Senado avance rapidamente com a sua nomeação.

Os senadores vão para as férias de Primavera a 8 de Abril, mas indicaram que as audiências de confirmação podem acontecer em meados de Março.

Depois da aprovação do comité, a proposta vai ao plenário do Senado para a votação final.