Segunda pessoa detida em derrube de árvore de 200 anos na Inglaterra

Foi detida uma segunda pessoa relacionada com a destruição de uma árvore emblemática no norte de Inglaterra.



Horas depois de um rapaz de 16 anos ter sido libertado sob fiança, a polícia informou que um homem na casa dos 60 anos foi detido e está a ser interrogado sob custódia.



O rapaz foi detido na quinta-feira por suspeita de danos criminais, em ligação com o abate da adorada árvore Sycamore Gap perto do marco da era romana da Muralha de Adriano.



A árvore, com várias centenas de anos, foi cortada na quarta-feira, no que o Comissário da Polícia e do Crime da Northumbria, Kim McGuinness, disse "parecer um ato deliberado de vandalismo".

"Espero que esta segunda detenção demonstre a seriedade com que estamos a encarar esta situação e o nosso empenho contínuo em encontrar os responsáveis e levá-los à justiça", afirmou a inspetora-chefe Rebecca Fenney-Menzies.



As fotografias da árvore caída mostram que foi cortada na sua base.



Os fãs da árvore publicaram em vários sítios da Internet fotografias da árvore que tinham tirado, juntamente com comentários sobre o que a árvore significava para eles.



A árvore foi retratada no filme de 1991 "Robin Hood: Príncipe dos Ladrões", protagonizado por Kevin Costner.