Sede do partido Rússia Unida incendiada na Ucrânia ocupada

A sede do partido político Rússia Unida, na cidade de Polohy, ocupada pela Rússia, na região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, foi destruída na sexta-feira, noticiou no sábado o jornal The Kyiv Independent.



O presidente da Câmara de Melitopol, Ivan Fedorov, anunciou o incidente no Telegram. Federov disse que os russos foram "queimados" no edifício. O incidente coincidiu com as "pseudo-eleições infernais" nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia, disse ele.



A Rússia reivindicou a anexação das regiões ucranianas de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk.



As forças armadas ucranianas estão a fazer "avanços tácticos graduais" contra a linha defensiva russa a leste da cidade de Robotyne, afirmou o Ministério da Defesa britânico no sábado, na sua atualização diária de informações sobre a invasão russa da Ucrânia.



A atualização, publicada no X, anteriormente conhecido como Twitter, também indicou que é "altamente provável" que a Rússia tenha retirado forças de outras áreas da linha da frente "para substituir unidades degradadas" perto de Robotyne.

Segundo o ministério, as realocações estão "provavelmente a limitar" a capacidade da Rússia para executar operações ofensivas noutras áreas da linha da frente e são "muito provavelmente" indicativas de pressão sobre as linhas defensivas da Rússia, especialmente em torno de Robotyne.



O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, comunicou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, numa carta enviada no mês passado, que a Rússia poderia solicitar a adesão e o acesso ao sistema bancário SWIFT para transacções de alimentos e fertilizantes.



A subsidiária do Banco Agrícola Russo no Luxemburgo pode solicitar imediatamente à SWIFT que "permita efetivamente o acesso" do banco ao sistema internacional de pagamentos no prazo de 30 dias, informou as Nações Unidas à Rússia numa carta, vista pela Reuters na sexta-feira.