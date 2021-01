Secretária dos Transportes dos Estados Unidos renuncia na sequência da invasão do capitólio

A secretária de Transportes dos Estados Unidos, Elaine Chao, anunciou a sua renúncia ao cargo nesta quinta-feira, 7, o primeiro membro do Governo do Presidente Donald Trump a abandonar o Executivo na sequência da invasão ao Capitólio por apoiantes de Trump na noite de ontem.

Chao, que é esposa do líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, um aliado político próximo de Trump, disse que estava "profundamente perturbada" com a violência .

“Ontem, o nosso país passou por um evento traumático e totalmente evitável quando partidários do Presidente invadiram o prédio do Capitólio após um comício em que ele discursou”, disse Chao um comunicado, que concluiu: “Como tenho certeza de que é o caso de muitos de vocês, isso me incomodou profundamente de uma forma que simplesmente não posso deixar de lado”.

Com a demissão, a 13 dias do fim do mandato da Administração Trump, Chao junta-se a uma lista crescente de demissões na Casa Branca.

Também hoje, o antigo chefe de Gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, e um dos mais próximos aliados do Presidente Donald Trump, renunciou ao cargo de enviado especial para a Irlanda do Norte, após a invasão do edifício do Capitólio, em Washington, por apoiantes de Trump.



Em declarações à cadeia televisiva CNBC, Mulvaney disse nesta quinta-feira, 7, que renuncia ao cargo e acrescentou que outros funcionários do Governo consideraram fazer.



“Eu não posso fazer isso. Não posso ficar ”, afirmou Mulvaney.