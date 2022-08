Salman Rusdhie fala, mas terá um longo caminho de recuperação pela frente

O escritor britânico de origem indiana Salman Rushdie, esfaqueado gravemente na sexta-feira, 12, quando se preparava para dar uma palestra no Estado de Nova Iorque, apresentou melhorias neste domingo.



"Ele está fora do ventilador, pelo que o caminho para a recuperação começou", disse o seu agente Andrew Wylie, que reconheceu que será um longo caminho.

O também escritor e amigo Aatish Taseer acrescentou, por seu lado, que, Rushdie não precisa mais da ajuda de aparelhos para respirar e consegue se comunicar com as pessoas.

No sábado, ele falou e até contou anedotas.

Fontes hospitalares revelaram que Salman Rushdie também teve o fígado atingido e corre o risco de perder um olho.

Ele terá recebido cerca de 10 a 15 facadas, que atingirem nervos no olho e também num dos braços, mas o escritor deve recuperar os movimentos da mão.

Autor do livro “Os versos satânicos”, ele tinha a cabeça a prémio desde 1989 quando o líder espiritual do Irão, Ayatola Komeyni, ofereceu três milhões de dólares pela sua cabeça por considerar que a obra uma blasfémia.



O agressor Hadi Matar, tem 24 anos e viveEstado de Nova Jersey.



A polícia não avançou ainda qualquer detalhe sobre os motivos do ataque, mas, segundo as autoridades, aparentemente ele agiu sozinho.



Ao ser apresentado ao tribunal ontem, ele declarou-se inocente, mas o juiz determinou a sua prisão preventiva e sem fiança.