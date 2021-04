SADC compromete-se na pacificação de Moçambique

Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) decidiram o envio imediato de uma equipa técnica a Moçambique, como parte da preparação da resposta à insurgência em Cabo Delgado.

“Os ataques hediondos não podem continuar sem uma resposta regional proporcional”, lê-se num comunicado de líderes da SADC, divulgado após a dupla troika em Maputo.

Além de condenar os ataques e reafirmar “o compromisso contínuo da SADC em contribuir para os esforços para trazer a paz e segurança duradouras”, os líderes expressaram “total solidariedade” com os moçambicanos.

A dupla troika da SADC decidiu igualmente a realização de duas reuniões extraordinárias sobre o assunto, no final do mês.

Presentes no encontro, além do anfitrião Filipe Nyusi, os Presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa; do Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa; do Botswana, Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi; e do Malawi, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera.