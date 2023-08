SADC, aos 31 anos, longe dos seus objetivos iniciais

As autoridades angolanas começaram nesta terça-feira, 8, os preparativos para a 43ª Cimeira de Chefes de Estado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), que se realiza em Luanda no dia 17, e na qual Angola vai assumir a Presidência rotativa da organização subregional.



Aquando da sua criação, em 1992, a SADC traçou como meta a criação de um mercado comum, a médio prazo, e a garantia da paz e da segurança em todos os países membros.



Analistas políticos ouvidos pela Voz da América entendem que, em 31 anos de existência, o bloco económico continua a estar longe de atingir os objetivos que se propos alcançar por causa da “falta de vontade política das suas lideranças”.



“Os objetivos que estiveram na base da criação da SADC estão claramente comprometidos”, considera o especialista em relações internacionais, Cesário Zalata, quem aponta como causas a falta de infraestruturas, que deviam permitir a interligação rodoviária e ferroviária dos países membros e ainda a não concretização da criação da moeda única.



“Há um longo caminho que deve ser percorrido, mas para que isso aconteça é necessário que haja vontade política por parte das nossas lideranças”, acrescenta.



O empreendedor angolano Rui Magalhães diz, por sua vez, que o atual estágio de desenvolvimento e as relações entre as várias regiões, a emigração forçada e o custo de vida são fatores que impediram que os objetivos de integração regional, segurança e paz fossem atingidos.



Magalhães lembra existir “um défice muito grande entre aquilo que se diz politicamente e depois a operacionalização”.



Entretanto, o analista político e social Sérgio Calundungo entende que a instabilidade política e militar que persiste em alguns países membros, nomeadamente na República Democrática do Congo em Moçambique, “e muitas arestas ainda por limar” , devem ser entendidas como um dos fatores que impedem o cumprimento das metas traçadas pela SADC.



“Claramente que ainda estamos muito longe de integração e a SADC sonhada ainda está aquém da SADC conseguida”, admite aquele membro do Conselho Económico e Social da Presidência da República.

Ainda assim, aquele líder social destaca os avanços conseguidos no campo da circulação de pessoas e bens com a remoção das exigências de vistos de entrada aos cidadãos da região.

Sérgio Calundungo entende que, apesar de tudo, o fim o apartheid na África do Sul é um mérito que deve ser atribuído a alguns países que hoje integram a SADC, ao longo dos anos da sua existência.



A Cimeira da SADC, que se realiza sob o lema "Capital humano e financeiro: os principais fatores para a industrialização sustentável da região”, terá euniões de peritos e do Conselho de Ministros, que vai preparar os documentos a serem submetidos à Cimeira.



No evento deverão participar os Chefes de Estado e de Governo dos 16 Estados-membros da região.