Saúde em Foco: Como lidar com o estresse no desporto?

À luz da final do Mundial de Futebol feminino da FIFA, o Saúde em Foco desta semana foca no estresse no desporto, com uma entrevista especial com a psicóloga da equipa feminina de futebol do Corinthians, Djara Fortes, e o técnico de futebol de equipas femininas em Oklahoma, Matheus Mantovani.