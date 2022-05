Saúde de José Eduardo dos Santos "agita" bastidores de Luanda

Os meios políticos angolanos foram agitados na terça-feira, 17, com um comunicado divulgado pela imprensa pública e também pela imprensa portuguesa atribuído ao antigo Presidente José Eduardo dos Santos a informar que apenas o dr. João Afonso podia pronunciar-se sobre a sua saúde.



Mais tarde, outro comunciado, também lido na imprensa pública, deu conta que o primeiro documento não era verdadeiro.



A antiga deputada e filha de José Eduardo dos Santos, Tchizé dos Santos, também veio a público desmentir o comunicado, enquanto Bento dos Santos "Kangamba", próximo do antigo Presidente, diz que o estado de saúde dele é bom.

A nota assinada supostamente pelo antigo Presidente dizia que “a única entidade autorizada a falar sobre o seu estado de saúde é o Dr. João Afonso, seu médico pessoal nos últimos 16 anos”, mas esta informação foi desmentida horas depois pela conhecida página oficial de José Eduardo dos Santos no Facebook, JES-O Patriota.



“Então, a carta que José Eduardo dos Santos assinou de punho e letra com a mesma assinatura que todos os angolanos estão acostumados a ver desde 1979 até 2017, enquanto foi Presidente da República não serviu porque diziam que não é José Eduardo dos Santos quem assinou e essa carta que a assinatura não é igual está a ser emitida na RNA?”, disse Tchizé dos Santos numa mensagem de áudio numa rede social, referindo-se à assinatura recusada pelo tribunal quando o antigo Presidente assumiu a responsabilidade pela decisão de avançar com o projecto que viria a ser conhecido como caso dos “500 milhões”, no qual o filho José Filomeno dos Santos foi condenado.



“Afinal de conta qual é o critério para aferir as assinaturas”, completou a antiga deputada em relaçao ao facto da imprensa pública ter dado crédito ao tal comunicado.

Depois de deixar a Presidência, José Eduardo dos Santos ficou dois anos e cinco meses na Espanha, de onde regressou a Luanda no ano passado.



No início do mês de Março, ele voltou a Barcelona alegadamente por motivos de saúde.



Desde então, várias informações circularam em Luanda sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos.



Entretanto, Bento dos Santos “Kangamba”, uma figura próxima da família Santos, afirma que o estado de saúde dele é bom.



“Ele já saiu, se já não é Presidente, não há necessidade de ficar a dizer que morreu ou não, isso fica sobre responsabilidade do próprio Estado e da sua família, desejar morte a outro é feio”,afirmou.



Jose Eduardo dos Santos completa em Agosto 80 anos de idade e dirigiu Angola durante 38 anos.