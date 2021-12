João Lourenço encontra-se com Eduardo dos Santos “dentro do espírito do Natal”

O presidente de Angola João Lourenço avistou-se hoje com o seu predecessor Eduardo dos Santos numa “visita de cortesia”, disse um comunciado da presidência.

Não foi revelada a duração do encontro nem os assuntos discutidos, mas a visita faz aumentar a especulação de estar em curso uma tentativa de reconciliação entre os dois estadistas para garantir a unidade do partido durante a campanha eleitoral que se avizinha.

Essas relações foram abaladas pelas accões judiciais contra os filhos do ex presidente, seus negócios e tambem de próximos colaboradores

Um filho de Eduardo dos Santos foi recentemente condenado a uma pena de prisão por envolvimento no desvio de centenas de milhões de dólares e a filha Isabel dos Santos vive no estrangeiro depois de ter sido acusadao não só em Angola mas noutras partes do mundo de envolvimento em corrupção lesando o estado angolano em centenas de milhões de dóalres, algo que ela nega. Outra filha Tchiz'e dos Santos escolheu também o exílio.

Antigos colaboradores próximos de Eduardo dos Santos como os generais “Kopelipa” e ‘Dino” foram também alvo de acções por alegados envolvimento em negócios corruptos.

Todas estas acções levarmm alguns analistas e familiares de Eduardo dos Santos a acusar o actual presidente de preseguir a famíla do seu predecessor.

Mas no início do mês, após a sua reeleição como presidente do MPLA, João Lourenço, elogiou num discurso o papel de Eduardo dos Santos na garantia da paz em Angola fazendo pela primeira vez levantar especulação sobre uma possível reconciliação

“A paz foi conseguida pelos angolanos de uma forma geral mas tinha que haver um líder”, disse João Lourenço.

“Estou-me a referir ao camarada Presidente José Eduardo dos Santos”, disse o o dirigente angolano o no meio de grandes aplausos. de militantes do seu partido.

José Eduardo dos Santos “enquanto chefe de estado e comandante em chefe das forças armadas foi magnânimo e com esse seu comportamento garantiu que a paz alcançadaem Abril de 2002 perdurasse até aos dias de hoje”, disse na altura o presidente angolano.

A presidência angolana disse no seu comunicado revelando a visita de hoje que “o encontro foi um gesto dentro do espírito de celebração do Natal”.

O ex-presidente ausentou se de Angola em Abril de 2019 e ao longo dos dois últimos anos tinha permanecido quase sempre em Barcelona. José Eduardo dos Santos regressou a Angola a 14 de Setembro deste ano não se sabendo se tenciona regressar a Barcelona.