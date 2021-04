Síria vai realizar eleições presidenciais em Maio

A Síria vai realizar eleições presidenciais em 26 de maio, anunciou o presidente do parlamento no domingo, a segunda do país à sombra de uma guerra civil, e em que provavelmente manterá o Presidente Bashar Al-Assad no poder.

Os sírios no exterior poderão "votar nas embaixadas" em 20 de Maio, disse Hamouda Sabbagh em comunicado, acrescentando que os candidatos em potencial poderão entregar suas inscrições a partir de segunda-feira.

Assad, que assumiu o poder após a morte de seu pai Hafez em 2000, ainda não anunciou oficialmente que se candidatará à reeleição.

Ele venceu uma eleição anterior três anos após a devastadora guerra civil da Síria em 2014, com 88 por cento dos votos.

De acordo com a constituição da Síria de 2012, um Presidente só pode servir dois mandatos de sete anos - excepto para o Presidente eleito na votação de 2014.

Os candidatos devem ter vivido continuamente na Síria por pelo menos 10 anos, o que significa que figuras da oposição no exílio estão impedidas de concorrer.

Os candidatos também devem ter o apoio de pelo menos 35 membros do parlamento, que é dominado pelo partido Baath de Assad.

A votação deste ano ocorre depois que as forças do governo sírio apoiadas pela Rússia retomaram a cidade vital de Aleppo e outras áreas controladas pela oposição, colocando Damasco no controle de dois terços do país.

Mas a pesquisa também ocorre em meio a uma crise económica esmagadora.

A guerra civil de uma década deixou pelo menos 388.000 mortos e metade da população deslocada.

AFP