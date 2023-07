Síria revoga acreditação da BBC e acusa emissora de transmitir "notícias falsas"

O Ministério da Informação da Síria cancelou a acreditação da BBC, acusando a emissora pública britânica de notícias falsas e tendenciosas na sua cobertura do país devastado pela guerra.

O ministério informou no sábado que a decisão foi tomada depois de "avisar o canal, mais de uma vez, de que transmitiu as suas reportagens enganosas com base em declarações e testemunhos de entidades terroristas e hostis à Síria".

O anúncio foi feito dias depois de a BBC Árabe ter divulgado um documentário de investigação sobre o tráfico de drogas ilícitas na Síria, que apontava as ligações entre o florescimento dos comprimidos de Captagon e os associados do Presidente Bashar Assad.

"Continuaremos a fornecer notícias e informações imparciais às nossas audiências em todo o mundo de língua árabe", afirmou a BBC num comunicado.

Nos últimos anos, a indústria das drogas ilícitas, sobretudo dos viciantes comprimidos de anfetaminas Captagon, floresceu na Síria, devastada pela guerra. Embora os especialistas afirmem que se trata de uma forma de gerar receitas para a economia debilitada do país, esta indústria tem flagelado as vizinhas Jordânia e Arábia Saudita, bem como outros países do Golfo.



O Reino Unido, os Estados Unidos e a União Europeia sancionaram uma série de chefes do tráfico de droga e colaboradores próximos de Assad pelo seu envolvimento no comércio.



O governo sírio nega qualquer envolvimento na produção do Captagon. Um parlamentar sírio disse à AP, no mês passado, que a Síria tem sido usada como um Estado de trânsito para o Captagon e outras drogas, e acusou grupos da oposição de gerirem a indústria.



Depois de a Síria ter restabelecido as relações com muitos dos seus países vizinhos e ter regressado ao mundo árabe, o combate ao contrabando de droga tem sido uma questão fundamental nas conversações regionais.



A revolta síria, que se transformou numa verdadeira guerra civil, atualmente no seu 13º ano, já matou quase meio milhão de pessoas e deslocou metade da população de 23 milhões de pessoas que ali vivia antes da guerra. Os sírios, tanto nos territórios controlados pelo governo como num enclave controlado pela oposição no noroeste do país, sofrem de uma pobreza galopante e de infra-estruturas deficientes.