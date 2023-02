Síria: Ataque terrorista mata 11 pessoas, a maioria civis

Um ataque atribuído ao Estado Islâmico (EI) matou, pelo menos 11 pessoas, a maioria civis, centro da Síria, disse um monitor de guerra neste domingo (12).

O grupo EI "atacou cerca de 75 pessoas, no sábado (11), enquanto colectavam trufas, na área de Palmyra, no interior de Homs", disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha.

O ataque matou "10 civis, incluindo uma mulher e um membro das forças do regime (sírio)", afirmou, acrescentando que outros continuam desaparecidos.

A agência de notícias estatal da Síria, SANA, reportou o ataque, mas deu um número menor de mortos, dizendo que "terroristas" do EI dispararam metralhadoras e mataram quatro civis, incluindo uma mulher.

Dez outras pessoas ficaram feridas no ataque, algumas "criticamente", acrescentou a agência de notícias.

Após os jihadistas ter perdido os seus últimos fragmentos de território, na sequência de um ataque militar apoiado por uma coligação liderada pelos Estados Unidos em Março de 2019, os remanescentes do EI na Síria se refugiaram em esconderijos, no deserto no leste do país.

Desde então, eles usaram esses esconderijos para emboscar forças lideradas pelos curdos e tropas do governo sírio, enquanto continuavam a realizar ataques no Iraque.

Muitas pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram visadas nos últimos anos enquanto procurava trufas nas áreas central, nordeste e leste da Síria.

Em Abril de 2021, o grupo extremista lançou um ataque semelhante, sequestrando 19 pessoas, a maioria civis, na zona rural oriental da cidade central de Hama.

Helicópteros sírios e russos continuam a lançar ataques aéreos contra esconderijos no deserto do EI. O conflito sírio, que foi desencadeado pela repressão de manifestações pró-democracia, matou cerca de 500 mil pessoas e deslocou cerca de metade da população pré-guerra do país.