Síndrome de Down: Incluir através da arte

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Uma historiadora do Museu de Lisboa que já foi terapeuta ocupacional para pacientes com Síndrome de Down criou um projecto que une arte, história e inclusão. Ana Paula Antunes escreve peças de teatro que contam a história da capital portuguesa e são interpretadas por adultos com trissomia 21. O público é formado por alunos do ensino regular que estudam os assuntos dessas peças no currículo escolar.