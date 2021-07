São Tomé e Príncipe: Militantes da ADI exigem segunda volta das eleições presidenciais

Centenas de militantes da ADI, o partido que apoia o candidato presidencial mais votado na primeira volta das eleições em São Tomé e Príncipe, saíram, nesta quinta feira, 29, à rua numa manifestação contra o acórdão do Tribunal Constitucional que determinou a recontagem dos votos das presidenciais de 18 de Julho.

Os manifestantes exigem a realização da segunda volta das eleições na data prevista no calendário da Comissão Eleitoral Nacional, 8 de Agosto.

“Nós estamos fartos da conduta ilícita dos nossos dirigentes. Eles têm que respeitar a lei. O país não pode continuar assim”, disse Nito Viegas, um dos organizadores do protesto, que percorreu as principais ruas da capital são-tomense.

Enquanto isto o Conselho Superior da Magistratura Judicial, ordenou o Presidente do Tribunal Constitucional, TC, a resolver a crise instalada naquele órgão no estrito cumprimento da lei.

A decisão do órgão que regula o exercício da atividade dos juízes são-tomense foi tornada publica pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, durante o encontro dos órgãos de soberania para discutir a crise no Tribunal Constitucional.

“O Conselho deliberou maioritariamente o seguinte: Repito, maioritariamente. Instar o Presidente do Tribunal Constitucional e todo o plenário do mesmo a resolver a questão nos termos da lei, visando superar o problema existente”, disse o Presidente da República, Evaristo Carvalho, citando a acta da reunião do Conselho Superior da Magistratura.

Esta deliberação foi tomada na sequência da carta enviada pelo Chefe de Estado exigindo ao órgão uma solução para as divergências entre os juízes do TC à volta do recurso interposto por Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado nas presidenciais de 18 de julho passado, pedindo a recontagem dos votos.