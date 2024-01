2Rs África: Chade, Deby e Masra

O general Mahamat Idriss Deby tornou-se líder do Conselho Militar de Transição do Chade em abril de 2021, depois de o seu pai, Idriss Deby Itno, ter morrido na linha da frente da luta contra os rebeldes do norte.

O jovem Deby deveria presidir a um conselho de transição de 18 meses mas, em outubro de 2022, dissolveu o conselho e declarou-se presidente interino.

Deby organizou um referendo constitucional a 17 de dezembro que, segundo ele, abriu caminho para o regresso ao regime civil e o Supremo Tribunal do Chade anunciou que a nova Constituição foi aprovada por 86% dos eleitores.

A oposição e os grupos da sociedade civil do Chade consideraram o referendo constitucional uma farsa para preparar uma eventual eleição de Deby, um general de 39 anos.

Mas um dos que apelou aos chadianos a votarem no referendo foi Succès Masra, líder do principal partido da oposição, os Transformadores, que regressou, entretanto, do exilio, sendo pouco depois escolhido para primeiro-ministro. Afirma-se ter sido um passo crucial no processo de transição no caminho para a realização de eleições gerais este ano.

A escolha de Masra contudo deixou muitos a sentirem-se traídos por ele. Qual será o jogo de Deby Itno e de Masra?

Assunto para mais uma rubrica da sério 2Rs África com Rui Neumann e Raúl Braga Pires