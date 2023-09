2Rs África: qual o futuro da política francesa para África?

Os últimos anos não tem sido fáceis para a presença francesa em África. Vários golpes em diferentes países da África Ocidental e Central levaram a questionar a política seguida por várias administrações francesas para com as antigas colónias africanas.

Apesar de tentativas do Quai D’Orsay do presidente Emmanuel Macron de mudar a estratégia de parceria com África francófona, o legado histórico colonial francês, as suas relações bilaterais e a sua presença militar (cuja percepção é de pouco contribuir para mudar o dia-a-dia das populações e resolver o problema de segurança representado por ataques de grupos terroristas) são, afirma-se, fatores que contribuem para o descontentamento com a presença francesa no continente.

Os nossos politólogos Rui Neumann e Raúl Braga Pires falam do futuro da política da França em África.