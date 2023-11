Rock & Rol Hall of Fame celebra mulheres e artistas negros

NOVA IORQUE (AP) – Sheryl Crow e Olivia Rodrigo deram início à cerimónia do Rock & Roll Hall of Fame de 2023, na noite de sexta-feira, e Missy Elliott encerrou o espectáculo mais de quatro horas depois com uma memorável atuação, num evento marcado pela forte representação de mulheres e artistas negros.

Chaka Khan, Kate Bush, o criador de “Soul Train”, Don Cornelius, The Spinners e DJ Kool Herc também foram apresentados como novas figuras do “Hall of Fame”, na festa de funk, art-rock, R&B e hip-hop, que comemora o seu 50º aniversário.

A música country foi representada por Willie Nelson, o punk teve o Rage Against the Machine, o falecido George Michael representou o pop puro e Link Wray, os heróis da guitarra.

A forte representação de artistas negros e mulheres na cerimónia deste ano ocorreu não muito depois de o “Hall of Fame” ter afastado o co-fundador da revista Rolling Stone, Jann Wenner, do seu conselho de administração.

Wenner, que também foi co-fundador do “Halll of Fame”, disse que músicos negros e mulheres “não se articulavam no mesmo nível” dos músicos brancos apresentados no seu novo livro de entrevistas. Mais tarde, ele se desculpou.