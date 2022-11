Retirada de Kherson vista como reconhecimento de dificuldades enfrentadas pelas forças russas

O Ministério da Defesa britânico afirmou sábado na sua actualização diária sobre a invasão russa da Ucrânia que a retirada da Rússia de Kherson, anunciada esta semana, "é um reconhecimento público das dificuldades enfrentadas pelas forças russas na margem ocidental do rio Dnipro".



Na actualização dos serviços secretos publicada no Twitter, o ministério afirmou que, embora a retirada tenha ocorrido apenas dois dias após o seu anúncio, "é provável que o processo de retirada já tivesse começado a 22 de Outubro de 2022, quando figuras russas instaladas em Kherson exortaram os civis a abandonar a cidade".



O relatório britânico afirmou ser uma "possibilidade realista" que "o equipamento e as forças militares russas em trajes civis tivessem sido evacuados em conjunto com os 80.000 civis evacuados declarados nas últimas semanas".



"É provável que a Ucrânia tenha retomado grandes áreas de Kherson na margem ocidental do rio Dnipro, e que as suas forças estejam agora em grande parte no controlo da própria cidade de Kherson", disse o relatório. "É provável que a Rússia ainda esteja a tentar evacuar forças de outras áreas do através do rio para posições defensáveis na margem oriental".



As forças ucranianas entraram na cidade de Kherson na sexta-feira, 11 de novembro, enquanto as forças russas recuavam à pressa. Os aldeões saíram de esconderijos para acolher as tropas ucranianas e contaram histórias de horror de soldados russos a matar civis e a pilhar casas.



Segundo Serhiy Khlan, deputado do Conselho Regional de Kherson, a cidade estava quase totalmente sob o controlo das forças ucranianas. Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram soldados ucranianos a plantar bandeiras amarelas e azuis na cidade enquanto os residentes locais festejavam.

"Hoje é um dia histórico. Estamos a recuperar o sul do país, estamos a recuperar Kherson", disse o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy num discurso em vídeo na sexta-feira à noite.



Zelenskyy disse que as forças russas tinham colocado aquilo a que chamou um grande número de minas terrestres na cidade e disse que as forças ucranianas começariam a trabalhar o mais rapidamente possível para as remover.



A Rússia disse sexta-feira que tinha terminado de retirar as suas tropas da margem ocidental do rio Dnipro e que nenhum soldado ou equipamento tinha sido deixado para trás.



No entanto, os soldados russos em retirada pintaram um quadro diferente. Um soldado russo descreveu como ele e os seus companheiros soldados foram convidados a mudar apressadamente para vestuário civil para que não fossem detectados. Além disso, alguns dos soldados em retirada terão afogado no rio enquanto tentavam fugir.



Para aqueles soldados russos que não conseguiram sair da cidade, "a única hipótese de evitar a morte é render-se imediatamente", disse a Direcção de Inteligência do Ministério da Defesa Ucraniano.



Kherson, uma cidade portuária estratégica no rio Dnipro, foi capturada poucos dias depois de as forças russas terem invadido a Ucrânia a 24 de Fevereiro.

Na quarta-feira, Moscovo anunciou que tinha tomado a "difícil decisão" de se retirar da margem ocidental do rio que inclui Kherson. Os relatórios de uma rápida retirada russa de Kherson chegaram mais cedo do que as autoridades ocidentais tinham previsto. O General do Exército dos EUA Mark A. Milley, presidente dos Chefes do Estado-Maior Conjunto, estimou no início desta semana que a retirada levaria "dias e talvez até semanas".



O Ministro da Defesa ucraniano Oleksiy Reznikov também tinha manifestado o cepticismo de que a Rússia pudesse retirar-se tão rapidamente, temendo uma potencial armadilha por parte da Rússia para atrair as forças ucranianas para um combate urbano brutal.



Para a Rússia, Kherson tem sido uma região estratégica significativa, formando uma ponte terrestre da Rússia para a Crimeia, a península que Moscovo anexou em 2014. Kherson é uma das quatro províncias que o Presidente russo Vladimir Putin afirmou ter anexado em Setembro, um movimento que os Estados Unidos e outros países condenaram como ilegal.