Repatriados da Namíbia morrem no Cunene devido a pésssimas condições de acolhimento

Seis crianças retiradas recentemente de um campo de refugiados na Namibia morreram nos últimos dias no campo de reassentamento de deslocados no Municipio de Cahama, província angolana do Cunene, onde as condições são péssimas.

A VOA ouviu o advogado Hermenegildo Haleingue, defensor dos direitos humanos na provincia do Cunene, que descreveu as condições de alojamento como “muito tristes”.

“As crianças estão por debaixo das árvores”, disse afirmando que as elas perguntam porque foram retiradas da Namíbia onde tinham refeições diárias e eram bem tratadas.

O jornalista Wiliam Tonet, director do Folha 8, também esteve no local e disse que “aquela comida que é dada para as pessoas, não é para humanos”.

“O cão de nenhum ministro ou secretário de Estado, ou dirigente come matete”, disse Tonet, acrescentando que “as pessoas recebem comida em baldes, recebem aquilo têm que meter água para chegar paras pessoas”.

“Umas comem bago de feijão outras comem água de feijão”, acrescentou afirmando ainda que o que viu no local “é criminoso e seus actores devem ser responsabilizados judicialmente”.