Cunene:Há fome "gritante" entre crianças no Curoca, alerta professor.

O professor do Município do Curoca, Província do Cunene Hermenegildo Heilenguedisse que a situaçao de fome no Curoca se está “agudizar-se bastante” devido à seca.



"Temos uma situação de fome gritante, as crianças encontram-se neste momentos em estado de desnutrição grave, não obstante a distribuição de comida que está a ser distribuída agora de 5 Kg por famílias para 15 dias", disse ,ublinhando que as crianças estão no estado deplorável e idosos também.

As únicas crianças que podem gozar de saúde, segundo o professor denunciante, são aquelas que fugiram fome para a Namíbia acompanhando os pais.

Diante do silêncio governamental, Hermenegildo para levar ao conhecimento das entidades de Luanda o caso da fome no seio das crianças no Curoca partilhou várias fotos no Facebook, e diz que há previsão de se distribuir 5 quilos de fuba para aquelas famílias apoio vindo da presidência da República angolana.

"No Município do Curoca, as crianças não estão a comer para se alimentar talvez alguém faz favor trazendo um prato de comida”, disse.

“. Isto é nas zonas urbanas e nas zonas rurais a situação é ainda mais grave e muitas crianças fugiram à fome para Namibia em companhia de seus pais", esclareceu afirmando ainda que “ muitas pessoas preferem ir ao Hospital fingir que estão doentes só para ter um prato de comida”.

A VOA tentou ouvir o governo do Cunene sem sucesso.

Namibe

Já no Namibe, Bernardo Mussonde, soba Grande do Município do Virei confirma que mais de cem famílias fugiram a fome para a República da Namíbia.

"Foram mais de cem pessoas na área de Mulombi, fronteira com o Município do Gambos todos foram para a Namíbia fugindo a fome”, disse.

A província recebeu da Presidência da República mais de noventa e duas mil toneladas de produtos diversos para as famílias em situação de desnutrição.

. O número de mortes por fome aumentou para vinte pessoas, dados não confirmados até aqui pelas autoridades governamentais