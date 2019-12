Renamo diz que vai convocar manifestações nacionais para protestar os resultados eleitorais

A Renamo anunciou hoje, 23, que vai convocar manifestações à escala nacional em protesto aos resultados eleitorais hoje proclamados pelo Conselho Constitucional.

A decisão foi anunciada no final do Conselho Nacional do partido, que esteve reunido para analisar o processo.



Alfredo Magumisse, porta-voz do órgão, disse que "o partido reitera que os resultados eleitorais não reflectem o que realmente aconteceu e perante a proclamação pelo Conselho Constitucional, não nos resta mais nada se não convocar uma manifestação a escala nacional, para repudiar estas eleições e repor a verdade democrática".

O partido liderado por Ossufo Momade não revelou quando é que as manifestações terão início, garantindo apenas que será "em breve".