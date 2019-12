Nyusi confirmado vencedor das eleições presidenciais

O Conselho Constitucional validou e proclamou hoje os resultados das eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais de 15 de Outubro passado, homologando a releeição de Filipe Nyusi para mais cinco ano no poder.

Na sua acta de validação, os juízes do Constitucional consideram que as irregularidades verificadas no processo não tiveram qualquer influência nos resultados finais.

A Frelimo,em festa, disse através da sua mandatária, Verónica Macamo,que a decisão do Conselho Constitucional é apenas a confirmação daquilo que foi a vontade popular expressa nas urnas.

O MDM foi o único partido da oposição que esteve na cerimónia pública da validação dos resultados.

José Manuel de Sousa, mandatário do partido, lamentou que os resultados tenham sido longe do que o partido pretendia.

A Renamo, de Ossufo Momade, diz que vai reunir, nesta segunda-feira, 23, a sua Comissão Política, devendo a seguir emitir a sua declaração sobre o processso.