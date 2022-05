Renamo de costas voltadas ao edil de Quelimane

A Renamo, na oposição em Moçambique, está em rota de colisão com Manuel de Araújo, quadro sénior do partido e presidente da autarquia de Quelimane, uma das mais importantes no xadrez político do país.

Em causa estão declarações de Araújo com algumas críticas incisivas para dentro do partido.



Quatro anos depois de ter regressado à Renamo, partido que tinha abandonado sete anos antes para se juntar ao MDM, Manuel de Araújo volta agora a gerar mau estar dentro do maior movimento da oposição nacional.

Através de uma entrevista veiculada pela TVM, a televisão pública nacional, o edil de Quelimane lança algumas críticas incisivas para o interior do partido.



"Cada vez que nós damos uma opinião, aparece alguém a puxar-nos às orelhas, ou aparece algum membro da Comissão política a dizer que o Araújo não está a tirar fundos do município para reabilitar o edifício do partido", afirmou o Araújo.



Estas e outras declarações contidas na conversa difundida pelo canal público caíram mal no interior do partido, que incumbiu o seu porta-voz, José Manteigas, para manifestar o desagrado.



"Os pronunciamentos deste membro constituem autênticas mentiras encomendadas e pretensão dolosa de manchar e caluniar o Partido Rena moe seus quadros", disse Manteigas.



Por outro lado, o porta-voz do partido salienta que "os pronunciamentos do senhor Manuel de Araújo são autênticas inverdades e resultam de clara intenção de divisionismo que beliscam a sua própria imagem e reputação".



Através das redes sociais, Araújo vinha refutando as acusações contra si, alegando ter sido mal interpretado.



Ainda assim, alguns analistas políticos consideram que este episódio pode ser um prenúncio de um divórcio eminente entre as partes.



Recorde-se que Manuel de Araújo foi deputado da Assembleia da República pela Renamo, na legislatura de 2005 a 2009, mas afastou-se do partido, em 2011, para se juntar ao MDM, partido pelo qual veio a ser eleito para dirigir o município de Quelimane.