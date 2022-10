Reino Unido questiona capacidade da Rússia de continuar a produzir munições

Numa actualização dos serviços secretos publicada no Twitter no domingo, o ministério estimou que a Rússia disparou mais de 80 mísseis de cruzeiro na Ucrânia no dia 10 de Outubro, uma medida que o presidente russo Vladimir Putin afirmou ser uma retaliação pelo bombardeamento da ponte que liga a Rússia à península da Crimeia. Não houve qualquer reivindicação de responsabilidade pela explosão.

"A indústria de defesa russa é provavelmente incapaz de produzir munições avançadas ao ritmo a que estão a ser gastas", disse o Reino Unido.

"Estes ataques representam uma maior degradação dos stocks de mísseis de longo alcance da Rússia, o que provavelmente limitará a sua capacidade de atingir o volume de alvos que desejam no futuro".



Enquanto isso, o Presidente Ucraniano Volodymyr Zelenskyy, no seu discurso diário de sábado, agradeceu aos EUA pelo seu pacote de assistência de 725 milhões de dólares, permitindo à Ucrânia comprar munições, artilharia, armas anti-tanque e mísseis anti-radar.



As greves russas continuam



As forças russas realizaram mais ataques esporádicos de mísseis no sábado na Ucrânia, visando instalações que fornecem energia ao país e às suas áreas residenciais.



O governador regional de Kyiv, Oleksiy Kuleba, disse que o ataque danificou uma instalação de energia chave na região da capital da Ucrânia, mas não foram relatadas quaisquer causalidades, e a localização não foi revelada.



Kyrylo Tymoshenko, o chefe adjunto do gabinete do Presidente ucraniano, instou os residentes da região de Kyiv e as pessoas de três regiões vizinhas a conservarem a energia durante as horas de pico à noite.



O ataque às instalações de transmissão de energia veio horas depois de funcionários ucranianos terem dito que a Rússia disparou artilharia para áreas residenciais de Nikopol, a sudeste de Zaporizhzhia. Yevhen Yevtushenko, chefe da administração militar do distrito de Nikopol, disse que cinco pessoas ficaram feridas no ataque à cidade no sábado de manhã. Ele disse que os ataques estavam concentrados em "danos máximos a civis".



Baixas russas



Pelo menos 11 tropas russos morreram e mais 15 ficaram feridos no sábado quando dois soldados voluntários russos abriram fogo num campo de tiro militar na região sudoeste de Belgorod, perto da Ucrânia, de acordo com o Ministério da Defesa russo.



O Ministério da Defesa disse que os dois voluntários eram de uma antiga nação soviética e descreveu o incidente como um ataque terrorista.



"Durante uma sessão de treino de armas de fogo com indivíduos que voluntariamente expressaram o desejo de participar na operação militar especial (contra a Ucrânia), os terroristas abriram fogo com armas ligeiras sobre o pessoal da unidade", a RIA citou uma declaração do Ministério da Defesa como dizendo.



Alguns meios de comunicação social russos independentes relataram baixas mais elevadas.



Oleksiy Arestovych, conselheiro do Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, disse numa entrevista que os atacantes eram do Tajiquistão e tinham aberto fogo após uma discussão sobre religião, segundo a Reuters.



O Tajiquistão é uma nação predominantemente muçulmana na Ásia Central. Cerca de metade dos russos seguem vários ramos do cristianismo. O ministério russo tinha dito que os atacantes eram de uma nação da Comunidade de Estados Independentes, o que inclui o Tajiquistão.



A Reuters não pôde confirmar imediatamente os comentários de Arestovych ou verificar independentemente os números de baixas ou outros detalhes do incidente.