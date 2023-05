Rei Carlos III coroado em dia de festa no Reino Unido em cerimónia seguida em todo o mundo

O Rei Carlos III da Grã-Bretanha foi coroado neste sábado, 6, na Abadia de Westminster, como muitos dos monarcas que o antecederam.

A anterior coroação foi há 70 anos, quando a mãe dele, Isabel.



O luxuoso evento foi inundado por clérigos vestidos de mantos, orações, música majestosa e vozes estridentes de meninos e meninas.



Entretanto, a coroação é um evento que dura todo o fim de semana com muitas actividades .

Apesar das autoridades terem dito que todo o acto seja uma versão reduzida da que foi originalmente planeada, ainda acredita-se que custe vários milhões de dólares aos contribuintes britânicos.

A imprensa birtânica, que cita fontes do Governo, aponta para cerca de 100 milhões de libras (mais 126 milhões de dólares).



Carlos III é o primeiro monarca a orar em voz alta na sua coroação.

“Concede que eu seja uma bênção para todos os teus filhos, de toda a fé e crenças, para que juntos possamos descobrir os caminhos da gentileza e ser conduzidos aos caminhos da paz”, disse na oração..



Milhões de pessoas em todo o mundo puderam testemunhar a coroação na televisão e na internet.



Uma das perguntas em muitas mentes era o papel que o filho de Charles, Harry, teria na cerimónia.

Ele entrou com os demais membros da realeza e sentou-se com eles pouco antes do início da cerimónia.



William, o príncipe de Gales e próximo na linha de sucessão, ajoelhou-se diante do pai e jurou-lhe lealdade.



A coroa de Carlos III é feita ouro maciço de 2,2 quilos e decorada com joias preciosas.

Ela foi usada pela primeira vez na coroação do rei Carlos II em 1661.



No final da coroação, o novo Rei usou outra coroa, tal como aconteceu com seus antecessores em ocasiões oficiais.



Camilla também foi coroada Rainha Consorte e fez uma reverência diante do Rei depois.



Todos os monarcas britânicos foram coroados em Westminster desde 1066.



Novas músicas do famoso compositor Andrew Lloyd Webber fizeram parte do programa, e um coral gospel também se apresentou.



Depois de Carlos III ter sido ungido com óleo sagrado consagrado em Jerusalém, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, coroou o rei.

Após a cerimónia, Carlos III e Camilla regressaram ao Palácio de Buckingham e o casal fez a tradicional aparição na varanda.

Outros membros da realeza, políticos, dignitários, artistas e artistas de todo o mundo foram convidados para a coroação.

A primeira-dama dos EUA, Jill Biden, entrou em Westminster com a primeira-dama da Ucrânia.

Os Presidentes de Angola, João Lourenço, de Moçambique, Filipe Nyusi, do Brasil, Lula da Silva, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, também assistiram à cerimónia.

No entanto, nem todos estão felizes com a pródiga exibição de riqueza da coroação.

Muitos protestaram contra a monarquia, principalmente jovens, que alegam que ela perdeu utilidade e relevância.

“Não é o meu rei”, foi a palavra de ordem usado pelo Movimento Republicano no Reino Unido e cujo líder foi detido

A polícia britânica diz que 11.000 policiais estarão de plantão ao longo do dia.