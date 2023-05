Refugiados sudaneses no Chade preocupados com o seu futuro

No media source currently available

O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, está a mover milhares de refugiados sudaneses no Chade para longe da fronteira com o Sudão. Um representante do órgão diz que as preocupações com a segurança e o acesso à ajuda estão a aumentar, juntamente com o número de refugiados.