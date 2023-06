Recuperação do Papa está indo bem, mas não vai celebrar a oração de domingo

ROMA, 10 de junho (Reuters) - A recuperação do papa Francisco de uma cirurgia está indo bem, mas os médicos o aconselharam a não fazer a oração de domingo da varanda do hospital para não sobrecarregar as suas paredes abdominais.

Informando a repórteres no hospital Gemelli, no sábado, o cirurgião-chefe Sergio Alfieri, também disse que o papa de 86 anos concordou com as sugestões dos médicos de que ele permaneça lá pelo menos durante toda a próxima semana.

Francis passou por uma operação de três horas para reparar uma hérnia abdominal na quarta-feira.

Alfieri disse que em 2021, a última vez que o papa foi operado no mesmo hospital, ele deu a bênção em pé na varanda, mas cerca de sete dias após a operação intestinal.

"Cada vez que ele sai da cama e se senta numa poltrona, ele pressiona as paredes abdominais. Apenas três dias se passaram. Pedimos ao Santo Padre que fosse prudente e evitasse o esforço (de ficar na varanda)", disse ele.

Ele disse que o papa foi retirado dos tubos intravenosos na sexta-feira e agora está em uma dieta semi-sólida. Todos os parâmetros médicos estavam dentro da norma e não houve problemas cardíacos.