Reacende-se disputa sobre o trono do reino Bakongo-Bayaka

A tomada de posse do Conselho da República em Angola fez eclodir de novo o conflicto sobre a legitimidade da liderança do reino Bakongo- Bayaka arrastando para o debate o ex-governador do Uíge Paulo Pombolo.

Os conflictos sobre a liderança do reino Bakongo-Bayaka, tiveram início em 1999 com a morte do Rei Nkianvo Luvunga Mbuia Calumbo, e reacenderam-se agora com a tomada de posse do Rei António Charle Muana Uta, como membro do Conselho da República de Angola..

João Mbuia, que diz ser o representante legal do reino Bacongo Bayaka, por alegadamente ser o filho legítimo do Rei Nkianvo Luvunga Mbuia Calumbo, põe assim em causa a lidenraça de Antônio Charle Muana Uta reconhecida da pela autoridade governamental.

Numa entrevista à VOA, Mbuia acusa António Charlie Muana Uta, de ocupar ilegalmente o poder, e acusa o ex-governador do Uíge, Paulo Pombolo, de proteger António Charles Muana Uta, no trono.

Mbuia disse que Pombolo “não quis ouvir” as reclamações sobre a legalidade do Rei António Charles Muana Uta.

“Ele escondendo-se atrás do nosso glorioso MPLA, e arrogando o nome de governador ele fez o que queria”, disse João Mbuia que acrescentou ter ficado agora “inquietado” qundo “esse indivíduo aparece na imprensa a se exibir em nome de rei Bayakas enquanto não é isto”.

“O Rei Bayaka desde que morreu até hoje o espaço continua vazio, e nós continuamos a aguardar até que o governo crie condições de trasladar os restos mortais do jazigo municipal do Uíge até à sede do Rei no Kuango Calumbo no município de Kimbele”, disse. Isso, acrescentou, é essencial para se cumprir os rituaiis´e ele ser investido coo sucessor.

“Essa é a nossa preocupação”, acrescentou

António Charlie Muana Uta, o actual Rei dos Bakongo Bayakas, empossado recentemente como membro do Conselho da República disse que “o João não é filho legítimo do Muana Uta, nem o pai Luvunga Mbuia que é o filho do Muana Uta”.

“É filho de Ibula que é filho de Naweji que Reinou no Congo Democrático e essa familia até hoje governa no Congo,”, disse.

“O Rei Muana Uta Cabamba recebeu o Ibula aqui na República de Angola como sobrinho, o filho legítimo é o actual rei que está no poder, Antonio Charle Muana Uta e estou aqui”, disse.

Falando à Rádio Ecclésia, o antigo governador, Paulo Pombolo, promete intentar uma acção judicial contra João Mbuia.

“É uma acusação muito grave porque, acho que não podemos olhar isso de forma impávida”, disse.

“Eu não conheço quem é esse senhor Mbuia, mas o meu advogado vai trabalhar nesta questão e intentar uma ação judicial contra o senhor”, acrescentou.