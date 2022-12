RDC: Tshisekedi denuncia "tendências expansionistas" do Ruanda

O Presidente congolês Felix Tshisekedi denunciou no sábado os "impulsos expansionistas" do Ruanda e voltou a acusar o país vizinho de apoiar o grupo rebelde M23, que tomou grandes extensões de território no leste da República Democrática do Congo nos últimos meses.



"O ano 2022 testemunhou o ressurgimento das ambições expansionistas do Ruanda sob o disfarce de M23", disse o chefe de estado no seu discurso sobre o estado da nação às duas câmaras do parlamento reunidas no congresso.



A RDC é vítima de "agressão inequívoca por parte do Ruanda", insistiu ele. Durante quase 30 anos, o leste do Congo tem sido flagelado pela violência devido à presença de numerosos grupos armados "na quase total indiferença da comunidade internacional", disse o Tshisekedi.



O M23 ("Movimento 23 de Março") é uma antiga rebelião dominada pelos Tutsi que pegou em armas no final do ano passado e conquistou grandes extensões de território a norte de Goma, a capital provincial do Kivu do Norte.



Desde então, a RDC tem acusado o seu vizinho ruandês de apoiar o M23, tal como estabelecido por peritos da ONU e declarado publicamente pelos diplomatas dos EUA e da Bélgica.



Mas Kigali nega, acusando Kinshasa de conluio com a FDLR, um movimento Hutu formado por alguns dos perpetradores do genocídio dos Tutsi de 1994 no Ruanda.

Uma investigação preliminar da ONU tornou pública na quinta-feira a culpa de um massacre de pelo menos 131 civis (incluindo 17 mulheres e 12 crianças) na M23. Segundo a investigação, as vítimas foram arbitrariamente baleadas ou esfaqueadas até à morte no final de Novembro em Kishishe e Bambo, duas aldeias no leste da RDC.



As relações já conflituosas entre a RDC e o Ruanda agravaram-se. Entre as várias iniciativas diplomáticas lançadas para tentar resolver a crise, umacimeira realizada a 23 de Novembro em Luanda decidiu um cessar-fogo na noite de 25 de Novembro, seguido, dois dias depois, de uma retirada da M23 das áreas conquistadas. Caso contrário, a força regional da África Oriental a ser destacada para o Kivu Norte interviria para desalojar os rebeldes.



Mas até agora os rebeldes estão a manter as posições conquistadas.



Tshisekedi, que chegou ao poder após as controversas eleições presidenciais de Dezembro de 2018, disse que 2023 seria um ano de eleições.



"O respeito dos ciclos eleitorais continua a ser uma exigência para a consolidação da nossa jovem e ainda frágil democracia", disse ele. "O governo, embora permanecendo aberto ao apoio dos parceiros (...), está a financiar a 100% a organização de eleições.



As eleições presidenciais estão marcadas para 20 de Dezembro de 2023, Tshisekedi já manifestou a sua intenção de se candidatar novamente.