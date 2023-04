Rússia quer recrutar 400 mil voluntários para lutar na Ucrânia

A Rússia pretende recrutar “homens de verdade” para lutar na invasão da Ucrânia, disse o Ministério da Defesa britânico, neste domingo (23) na sua actualização de inteligência publicada no Twitter.

Os anúncios da nova campanha em outdoors, TV e redes sociais também apresentam as recompensas financeiras de se alistar nas forças armadas russas, mas é “altamente improvável” que a Rússia atinja a sua meta de 400.000 recrutas voluntários, disse o ministério britânico.

Entretanto, a Ucrânia anunciou novas sanções contra indivíduos ou entidades que apoiem ou invistam na “agressão russa”. No seu discurso nocturno, em vídeo no sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse que Kiev sancionou 322 empresas que fabricam armas e componentes militares para os militares da Rússia contra a Ucrânia.

Medidas adicionais foram impostas contra os que “ajudam a contornar as sanções contra a Rússia”, disse ele. “A tarefa é remover qualquer oportunidade para a Rússia contornar as sanções (...) quanto mais duras forem as sanções contra a economia de guerra russa, mais rápido será o fim da agressão,” acrescentou.

Até agora, as sanções ocidentais contra a Rússia não diminuíram a riqueza dos bilionários russos.

De acordo com a lista da Forbes World, a riqueza dos bilionários da Rússia aumentou para cerca de meio trilhão de dólares em 2023, e 22 pessoas foram adicionadas ao número de russos super-ricos, elevando o total para 110.

Tal número não inclui os ultra-ricos que renunciaram à cidadania russa.

Ataques com mísseis

A Reuters reporta que, pelo menos, cinco mísseis russos atingiram a cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, e áreas adjacentes na noite de sábado, danificando alguns edifícios civis, segundo autoridades locais.

O governador regional Oleh Sinegubov escreveu no Telegram que um míssil destruiu uma casa na vila de Kotliary, ao sul de Kharkiv, e outro causou um grande incêndio na cidade.

A cerca de uma hora de carro, do outro lado da fronteira com a Rússia, pelo menos, 3.000 evacuados voltaram para as suas casas, no sábado, na cidade de Belgorod.

E um avião de guerra supersônico russo Sukhoi-34 disparou acidentalmente contra Belgorod, na quinta-feira, e a explosão feriu três pessoas, disseram autoridades russas.

O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, escreveu no Telegram que “o quartel-general operacional decidiu evacuar 17 prédios de apartamentos num raio de 200 metros” antes que os especialistas em explosivos começassem seu trabalho.