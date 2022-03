Rússia bombardeia ocidente da Ucrânia para impedir entrada de reforço bélico .

A Rússia começou a expandir as suas operações para oeste da Ucrânia no que é visto como uma tentativa de asfixiar a rota de fornecimentos de ajuda militar do Ocidente ao governo ucraniano.

Pelo menos 35 pessoas morreram e 134 outras ficararam feridas quando oito mísseiss russos atingiram a base de Yavorvi a apenas 25 quilómetros da fronteira com a Polónia que tem sido usada por instrutores da NATO.

No sábado o vice ministro dos negócios estrangeiros russo Sergei Ryabkov avisou que colunas de fornecimentos de armas para a Ucrânia são agora considerados “alvos militares legítimos”.

Instrutores americanos que ali se encontravam foram retirados em Fevereiro antes da invasão russa mas desoconhece-se se instrutores de outros países se encontravam no local.

O ataque à base é o alvo mais para ocidente até agora atingido pela Rússia que tem concentrado as suas operações no leste e sul do país sem contudo conseguir até agora ocupar qualquer cidade de importância.

A base atacada está também situada a apenas 60 quilómetro da cidade de Lviv para onde inicialmente várias embaixadas se mudaram da capital e é também um centro de refugiados a caminho da Polónia.

As autoridades americanas avisaram organizações não governamentais de que as cidades a ocidente da Ucrânia “já nao são consideradas seguras”.

Na sexta-feira e no primeiro indício que as forças militares russas iriam começar a tentar destruir bases onde ajuda militar possa estar a chegar, mísseis foram lançados contra dois aeródromos militares nas cidades de Lutsk e Ivano-Fankivsk no ocidente da Ucrânia. Dois soldados ucranianos e seis civis foram feridos.

A base aérea de Ivano-Frankivsk foi de novo atacada esta manhã e o presidente da câmara da cidade exortou os cidadão que vivem perto da base a abandonarem a área.

Localidade no leste "deixou de existir"

No leste do país o governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, confirmou que forças russas tinham tomado a localidade de Volnovakha de 21.000 habitantes que segundo disse “já não existe” porque foi totalmente arrasada.

Vídeos nas redes sociais mostram veículos militares russos no centro localidade totalmente destruída.

Volnovakha está situada entre a cidade de Donetsk, controlada por separatitas pró-russos e o porto de Mariupol cercada totalmente há 11 dias e está sem água e electricidade.

Rússia vai pagar dívidas em Rublos

Entretanto o ministro das Fonanças da Rússia confirmou que estão congelados no estrangeiro 300.000 milhões dos 640.000 milhões de reservas de ouro e moeda estrangeira.

Siluanov disse que o Ocidente está a exercer pressões sobre a China para limitar o seu comércio com a Rússia e para limitar o acesso de Moscovo às reservas que a Rússia tem em moeda chinesa.

Disse contudo estar confiante que o comércio com a China vai continuar e mesmo intensificar-se

Siluanov disse que a Rússia irá cumprir as suas obrigações de dívidas e irá pagar as dívidas em moeda russa, o Rublo, até as reservas serem descongeladas