Quénia: a escola Serene Havens

Uma escola particular foi aberta no centro do Quenia para meninas grávidas, mães adolescentes e seus bebes, para garantir que recebam educação apesar do estigma. A gravidez de adolescentes no Quénia disparou durante a pandemia de COVID-19, pois as escolas estiveram fechadas até este mês