Putin reconhece "independência" das regiões separatistas na Ucrânia Oriental

O Presidente russo Vladimir Putin reconheceu na segunda-feira as regiões de língua russa de Donetsk e Luhansk no leste da Ucrânia como Estados independentes, um pronunciamento que aumenta os receios ocidentais de que Putin esteja iminentemente prestes a invadir a Ucrânia.

O Kremlin disse que Putin informou os líderes da França e Alemanha na segunda-feira da sua decisão e depois assinou documentos declarando aquelas regiōes como não fazendo mais parte da Ucrânia.

Putin, a partir do Kremlin, fez um longo discurso televisivo ao povo russo, descrevendo a sua versão da história das fronteiras nacionais na Europa e da dissolução da União Soviética nos anos 90.

Argumentou que a Ucrânia "nunca" foi uma verdadeira nação, mas sim historicamente uma parte da Rússia.

Enquanto Putin falava, a Casa Branca disse que o Presidente Joe Biden reuniu-se com a sua equipa de segurança nacional e estava a ser regularmente informado sobre os desenvolvimentos na Ucrânia e na região. Putin acumulou 150.000 tropas na Bielorrússia a norte da Ucrânia e ao longo das fronteiras oriental e meridional da Ucrânia.

Cerca de 14.000 pessoas foram mortas no território de Donbas desde 2014 em combates entre separatistas pró-Moscovo e as forças de Kiev, que começaram depois de a Rússia ter anexado a Península da Crimeia da Ucrânia.

EUA e aliados afirmam que Moscovo está a fazer encenaçōes

Os EUA e os seus aliados da NATO têm argumentado que a Rússia está a encenar operações falsas em Donetsk e Luhansk para fazer parecer que as forças ucranianas são uma ameaça crescente. O Ocidente diz que a Rússia está a tentar justificar os fundamentos de uma invasão para proteger os simpatizantes russos.

Imagens dr vídeo mostraram alguns residentes da região a fugir do território nos últimos dias, com Moscovo a dizer que as pessoas estão a fugir para a segurança na Rússia.

Putin anunciou a independência de Luhansk e Donetsk, uma posição tomada por nenhum outro país, depois de se ter reunido com o Conselho de Segurança russo. Horas antes, os líderes separatistas das duas regiões fizeram um apelo em vídeo para a declaração de independência.

Os separatistas querem que a Rússia assine tratados de amizade e lhes conceda ajuda militar para os protegerem do que eles alegam ser uma ofensiva militar ucraniana em curso.

O parlamento russo apelou na semana passada a Putin para que reconhecesse formalmente as Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, ambas as quais declararam a independência da Ucrânia em 2014.

Putin disse que não havia "nenhuma perspectiva" de paz para pôr fim aos combates no leste da Ucrânia, mas Moscovo argumentou que não tem planos para invadir a Ucrânia, mesmo quando cerca de 150.000 tropas russas se encontram junto à fronteira da Ucrânia.

O Presidente dos EUA Joe Biden concordou "em princípio", no final do domingo, em encontrar-se com Putin para discutir a crise face a face, desde que a Rússia não invada primeiro a Ucrânia.

Mas Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional de Biden, disse ao programa "Good Morning America" do canal ABC na segunda-feira, "Todos os sinais parecem ser do Presidente Putin e os russos estão a avançar com um plano para executar uma grande invasão militar da Ucrânia".

"Vimos apenas nas últimas 24 horas mais movimentações de unidades russas para a fronteira sem outra boa explicação a não ser o facto de estarem a ficar em posição de atacar", disse Sullivan. "Não podemos prever a hora ou o dia exactos, mas certamente parece que os russos estão a avançar".

Os bombardeamentos na região de Donbas aumentaram nos últimos dias, com os EUA e os seus aliados a dizerem que acreditam que a Rússia está a lançar operações para culpar a Kiev. Kiev diz que não pretende lançar um ataque em grande escala à região no leste da Ucrânia.

A RIA, a agência noticiosa estatal russa, disse que os militares e guardas fronteiriços russos impediram uma violação da fronteira por um grupo de sabotagem e reconhecimento da Ucrânia e mataram cinco combatentes, sem sofrerem quaisquer perdas.

A ocorrência de uma nova cimeira Biden-Putin é incerta. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergey Lavrov iriam realizar pela primeira vez conversações esta semana na Europa.

Os EUA e os seus aliados ocidentais dizem que irão impor sanções económicas rápidas e punitivas contra a Rússia se este país invadir a Ucrânia.

Os países da NATO, incluindo os EUA, dizem estar dispostos a negociar a colocação de mísseis na Europa de Leste e o exercício militar nos países mais próximos da Rússia, mas recusaram-se a aceitar a exigência fundamental de Putin de excluir da adesão à NATO da Ucrânia e de outros antigos Estados soviéticos.

"Estamos sempre prontos para a diplomacia", disse Psaki. "Estamos também prontos a impor consequências rápidas e severas caso a Rússia opte pela guerra". E actualmente, a Rússia parece estar a continuar os preparativos para um ataque em grande escala à Ucrânia muito em breve".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas na segunda-feira que ainda não havia planos concretos para uma reunião Biden-Putin, mas que tal reunião "é possível se os líderes o considerarem viável".