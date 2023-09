Putin reúne-se com o antigo chefe de gabinete do Grupo Wagner

As autoridades russas divulgaram imagens do encontro entre o Presidente Vladimir Putin e o antigo Chefe do Estado-Maior do Grupo Wagner, Andrei Troshev, que lhe atribuiu a tarefa de criar novas "unidades de combate voluntárias", de acordo com a atualização diária dos serviços secretos do Ministério da Defesa britânico sobre a Ucrânia.



A atualização de sábado refere que Troshev assumiu um papel nas forças de segurança russas na altura da breve insurreição de junho dos combatentes de Wagner. A atualização refere ainda que Troshev esteve "provavelmente envolvido" na persuasão de outros elementos da Wagner para assinarem contratos com a Rússia.



"Muitos veteranos Wagner", diz a atualização, "provavelmente consideram-no um traidor".



Entretanto, o governo russo vai convocar 130.000 recrutas para o serviço militar no próximo outono, aumentando o limite de idade dos recrutas de 27 para 30 anos, de acordo com um documento publicado no site do governo russo na sexta-feira.



A câmara baixa do parlamento russo votou em julho passado a favor do aumento da idade dos recrutas; a legislação entrará em vigor a 1 de janeiro. Putin afirmou no início deste mês que está a preparar-se para uma longa guerra com a Ucrânia, uma vez que as forças armadas russas prosseguem a sua "operação militar especial" no país, que já vai no seu 20º mês.



A partir dos 18 anos de idade, todos os homens na Rússia são obrigados a cumprir um ano de serviço militar.



O recrutamento terá início a 1 de outubro em toda a Federação Russa, incluindo nas regiões anexas da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa na sexta-feira.



Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia foram formalmente anexadas pela Rússia em setembro de 2022, após os chamados referendos, que foram universalmente rejeitados como farsas pela Ucrânia e pelas nações ocidentais. A Rússia anexou a Crimeia em 2014.



No ano passado, a Rússia anunciou um plano para aumentar a sua força de combate profissional e conscrita em mais de 30%, para 1,5 milhões, um plano dificultado pelas pesadas baixas na Ucrânia.