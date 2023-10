Putin: Detonação de granadas podem ter causado despenho do avião de Prigozhin

O Presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que a detonação de granadas de mão no interior do avião, e não um ataque de mísseis, causou o acidente aéreo de agosto que matou o líder mercenário Wagner Yevgeny Prigozhin.

"Fragmentos de granadas de mão foram encontrados nos corpos dos mortos no acidente", disse Putin numa reunião do Clube de Discussão Valdai na estância balnear de Sochi, no Mar Negro.

O líder russo disse que o chefe da comissão russa de investigação do acidente lhe comunicou há alguns dias as suas conclusões.

"Não houve qualquer impacto externo no avião - isto já é um facto estabelecido", afirmou Putin, parecendo rejeitar as afirmações de funcionários norte-americanos não identificados que, pouco depois do acidente, disseram acreditar que o avião tinha sido abatido.

Algumas autoridades ocidentais sugeriram que Putin ordenou a morte de Prigozhin, cujos mercenários lutaram ao lado das tropas russas na Ucrânia, depois de o líder Wagner ter liderado um curto motim contra o Kremlin no final de junho.

Milhares de soldados de Prigozhin instalaram-se posteriormente na Bielorrússia, embora mais recentemente várias centenas tenham regressado às linhas da frente na Ucrânia para retomar a luta pela Rússia.

Prigozhin viajava livremente na Rússia antes do acidente de 23 de agosto que o matou a ele e a mais nove pessoas, incluindo duas outras figuras de topo da Wagner, quatro guarda-costas e uma tripulação de três pessoas.

Putin não deu pormenores sobre a forma como uma granada ou granadas poderiam ter sido detonadas no avião. Mas criticou os investigadores por não terem efectuado testes de álcool e de drogas às vítimas do acidente, uma vez que tinham sido encontradas quantidades de cocaína no escritório de Wagner em São Petersburgo.