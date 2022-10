Protestos no Irão entram na sexta semana

Lojistas e trabalhadores de fábricas entraram em greve no Irão no sábado, quando protestos a nível nacional provocados pela morte de Mahsa Amini entraram numa sexta semana, disseram activistas.



A morte de Amini de 22 anos, após a sua detenção por alegada violação do rigoroso código de vestuário feminino do Irão, alimentou os maiores protestos vistos na República islâmica durante anos.

Jovens mulheres lideraram os protestos, removendo os seus lenços de cabeça, entoando slogans anti-governamentais e confrontando as forças de segurança nas ruas, apesar de uma repressão que grupos de direitos dizem ter morto pelo menos 122 pessoas.

Activistas lançaram um apelo a novas manifestações quando a semana de trabalho iraniana começou no sábado, mas foi difícil avaliar imediatamente a adesão, devido às restrições no acesso à Internet.



"No sábado ... Estaremos juntas pela liberdade", disse a activista Atena Daemi num post no Twitter que trazia uma imagem de uma mulher descalça com o punho levantado no ar.



O canal das redes sociais 1500tasvir disse à AFP que houve "greves em algumas cidades, incluindo Sanandaj, Bukan e Saqez", mas acrescentou que era difícil ver provas delas online pois "a ligação à Internet é demasiado lenta".



Saqez, na província ocidental do Curdistão, é a cidade natal de Amini, onde a raiva se inflamou com o seu enterro no mês passado, ajudando a desencadear o movimento de protesto.



O grupo de direitos de Hengaw, sediado na Noruega, também disse que os comerciantes estavam em greve em Bukan, Sanandaj e Saqez, assim como em Marivan.