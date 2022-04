Profissionais da comunicação social em São Tomé e Príncipe cancelam greve

Horas depois dos profissionais da comunicação social em São Tomé e Príncipe terem dado início a uma greve, o sindicato da classe anaunciou a suspensão da mesma.

O representante do sindicato Jorge Do’O disse que as partes chegaram a um entendimento durante a tarde no final de mais uma ronda de negociações na presença dos ministros das Finanças, Engrácio da Graça, e do Trabalho, Adlander Matos, e ainda do secretário de Estado para Comunicação Social, Adelino Lucas.



“Nós conseguimos chegar a um consenso com governo e houve já assinatura de um memorando de entendimento”, afirmou sem dar mais detalhes.



A Rádio Nacional, a Televisão São-tomense e agência STP-Press estiveram paralisadas durante cerca de sete horas.



Em causa a implementação do Estatuto de Carreia dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social aprovado em 2014 e melhoria de condiçoes salariais.

Em Janeiro, o secretário de Estado para Comunicação Social, Adelino Lucas, anunciou a entrada em vigor ainda naquele mês do estatuto.



Entretanto, o diploma foi devolvido pelo Presidente da República antes da sua promulgação por, segundo Carlos Vila Nova, haver contradições e uma "insanável divergência mesmo no seio da classe".