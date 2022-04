Greve "fecha" rádio e televisão públicas em São Tomé e Príncipe

Arrancou nesta quarta-feira, 6, a greve dos profissionais da comunicação social em São Tomé e Príncipe



A Rádio Nacional e a Televisão São-tomense suspenderam as suas emissões desde das 8 horas locais.



Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e o Governo continuam a negociar uma solução para as reivindicações da classe.

Em causa está a implementação do Estatuto de Carreria dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social aprovado em 2014, que contempla a melhoria das condições salariais.



As duas partes têm vindo a negociar há algum tempo e, em Janeiro, o secretário de Estado para Comunicação Social, Adelino Lucas, anunciou a entrada em vigor ainda naquele mês do estatuto.



O diploma, no entanto, foi devolvido pelo Presidente da República antes da sua promulgação por, segundo Carlos Vila Nova, haver contradições e uma "insanável divergência mesmo no seio da classe".



A greve iniciada esta manhã foi convocada por tempo indeterminado.



O Governo ainda não se pronunciou.