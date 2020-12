Procuradoria manda exumar corpo de Sofrimento Matequenha, ex-deputado da Renamo

A Procuradoria da República em Manica ordenou a exumação do corpo do antigo deputado da Renamo, Sofrimento Matequenha, encontrado nas matas de Pindanganga (Gondola), na quinta-feira (24).

A Procuradoria quer fazer exames forenses pra confirmar a identidade e as causas da morte.

Uma equipa que envolve a Procuradoria, Saúde e o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) deverá se deslocar para a zona, onde o corpo do político foi descoberto e enterrado por camponeses sem sem nenhuma autópsia.

“O corpo vai ser exumado, vai ser analisado num trabalho de perícia que vai ser levado a cabo para o esclarecimento deste caso, e por outro lado para garantir uma sepultura condigna” disse em conferência de imprensa Mário Arnaça, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM).

O corpo do político, sequestrado a 13 de Dezembro na sua residência, foi descoberto por camponeses, abandonado, com sinais de tortura e, coberto de ramos de árvores numa mata de Pindanganga, uma aldeia do interior de Gondola (Manica), a cerca de 60 quilómetros a nordeste do local do seu sequestro, disseram à VOA familiares no domingo.