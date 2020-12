Encontrado corpo de Sofrimento Matequenha, ex-deputado da Renamo

O antigo deputado e delegado provincial da Renamo em Manica, Sofrimento Matequenha, sequestrado há mais de uma semana, foi encontrado morto numa mata do interior da província de Manica, contaram à VOA neste domingo, 27, familiares.

O corpo do politico foi encontrado em Pindanganga, distrito de Gondola, numa zona que é palco de confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança (FDS) e os dissidentes da Renamo, a autoproclamada Junta Militar. O local fica a cerca de 60 quilómetros do local do seu reportado sequestro.

O corpo de Matequenha foi descoberto por camponeses, que informaram aos familiares que o ex-deputado apresentava sinais de tortura.

“Recebemos (no sábado) informações que na quinta-feira (24) foi descoberto um corpo, que estava de calcões, com os pés inchados - sofreu bastante, foi castigado, foi torturado - e as características que me deram coincidiam com as do meu pai” explicou à VOA, Almirante Matequenha, o filho do político.

Após a denúncia, a filha do antigo deputado foi enviada para o local com uma fotografia, o “que viria a se confirmar que era o corpo do meu pai”, disse Almirante.

Quando os camponeses encontraram o corpo procuraram por familiares e, não tendo encontrado, enterraram o corpo” num cemitério, acrescentou o filho do politico.

A família, disse, pretende realizar um funeral digno.

O corpo de Matequenha foi encontrado numa zona com forte presença das Forças de Defesa e Segurança, o que leva a família a ter receio de exumar o corpo sem a presença policial.

“Na verdade, nós estamos com pavor, porque sabemos que além do sequestro do nosso pai, também estão a seguir os filhos e a família, por isso temos medo de seguir até la sem a presença da Polícia, como segurança nossa para podermos entrar naquela zona de tumultos e desenterrar o corpo, e trazer para casa”, disse Almirante Matequenha.

“Pedimos a quem de direito para nos fazer chegar a zona” disse Lurdes Inácio, esposa do politico.

Sofrimento Matequenha foi raptado, por homens com farda da Polícia, na sua residência, no bairro Nhamaonha, cidade de Chimoio, no domingo, 13 de dezembro, disseram os seus familiares.