Primeiras-damas de Cabo Verde, Angola e RDC estimulam empreendedorismo de mulheres e meninas africanas

A primeira-dama de Cabo Verde, Débora Carvalho, foi a anfitriã nesta quinta-feira, 13, na Praia, , de um forum em que, juntamente com as homólogas de Angola e da República Democratica do Congo, bem como a representante da primeira-dama da Guiné-Equatorial, destacaram o trabalho feito por empreendedores, em especial meninas e mulheres.

O Forum das Primeiras-Damas aconteceu no âmbito do Tropics Business Summit, que tem por finalidade proporcionar espaços de negócios e investimentos nas áreas das novas tecnologias de informação e comunicação.

"Falamos sobre a influência no desenvolvimento das gerações futuras africanas, nomeadamente das meninas e mulheres, por isso quisemos trazer este exemplo do excelente trabalho feito com a inclusão de vários jovens no sistema de ensino secundário nos últimos 20 anos, sob a coordenação da Fundação Infância Feliz", disse a primeira-dama de Cabo Verde, Débora Carvalho, que também cumpriu com as suas homólogas um programa de visitas a algumas estruturas e pontos de interesse na capital do arquipélago.



Apesar das esposas dos Presidentes da República não terem funções executivas a nível do aparelho de Estado, Carvalho considera que as mesmas podem usar a capacidade de influência para realizar acções úteis em prol das respectivas sociedades.

Como "grande exemplo", ela citou o projecto no domínio da educação desenvolvido pela Fundação Infância Feliz, liderado pela antiga primeira-dama Adélcia Pires.

Estiveram presentes no forum as primeiras-damas de Angola, Ana Dias

Lourenço, da República Democrática do Congo, Denise Nyakeru

Tshisekedi, e a representante da primeira-dama da Guiné Equatorial, a secretária de Estado Encarregada dos Assuntos Sociais e Igualdade de Género, . Maria del Pilar Nsa.

Rainha da Província do Kasai Central madrinha do Tropics Business Summit

A 6a edição do Tropics Business Summit, no qual participam até amanhã, 14, representantes de 50 países é, segundo o vice-presidente da organização, uma oportunidade para posicionar o arquipélago como ponto de negócios no sector público e privado.



"Temos donos de empresas do continente africano e nacionais, vieram também da Europa algumas empresas, vai haver surpresa no que diz respeito ao lançamento de novos produtos no mercado e tecnologia será muito chamada", disse Lino Varela.

O evento tem como madrinha a Rainha da Província de Kasai Central, República Democrática do Congo, Diambi de Bakwa Indu, que foi recebida hoje em audiência pelo Presidente da República, José Maria Neves.

A Rainha abordou, entre outros temas, com o Chefe de Estado cabo-verdiano a possibilidade de trazer para as Ilhas uma Casa de Afrodescendentes, diz uma nota da Presidência, acrescentando ser um organismo vocacionado para a mobilização de investimentos por afrodescendentes e concessão de assistência técnica, financeira e organizacional a empresários e outros agentes económicos na diáspora africana.

"A Rainha mostrou-se, igualmente, empolgada com o projecto do Presidente da República de trazer para Cabo Verde um Encontro das Nações Crioulas, tendo ela manifestado a sua abertura em colaborar na sua realização", conclui a nota.