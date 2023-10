Primeira-ministra da Itália diz que campos de gás offshore são uma grande oportunidade para Moçambique 

Os campos de gás descobertos ao largo de Moçambique representam uma enorme oportunidade para o desenvolvimento, disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, durante uma visita ao pais com o chefe do grupo italiano de energia Eni., Claudio Descalzi.

Falando após um encontro com o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, Meloni disse que a Eni é o melhor exemplo da cooperação económica entre Itália e Moçambique.

“Concordamos com o presidente de Moçambique que os campos descobertos ao largo da costa norte são uma enorme oportunidade para o desenvolvimento desta nação e também para fortalecer o nosso relacionamento”, disse Meloni.

Estima-se que o campo de gás localizado na bacia offshore do Rovuma, em Moçambique, contenha 500 mil milhões de metros cúbicos de gás natural.

A Eni - que está presente em Moçambique como operadora de uma plataforma flutuante de gás natural liquefeito (GNL) - espera chegar a uma decisão final de investimento no seu segundo projecto do género até ao final de Junho do próximo ano, disseram à Reuters duas fontes directamente envolvidas no projecto.

"A Europa tem um problema de abastecimento de energia, enquanto a África é potencialmente um grande produtor de energia. Se juntarmos as duas coisas, poderemos construir um futuro diferente de cooperação entre os nossos continentes em matéria de energia, mas... também em matéria de matérias-primas", disse a primeira-ministra.

No início do próximo ano, disse Meloni, será realizada a conferência Itália-África, na qual o governo apresentará a sua nova estratégia de cooperação.