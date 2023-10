Comandante da Polícia diz que multinacionais podem regressar a Cabo Delgado

O comandante-geral da Polícia de Moçambique disse nesta segunda-feira, 2, em Palma, já não ser convincente o argumento das multinacionais para não retomarem os projectos de exploração de gás natural em Cabo Delgado por falta de condições de segurança porque o distrito é seguro.

Entretanto, analistas políticos consideram que ainda há muitos desafios mesmo em termos militares.

O comandante Bernardino Rafael escalou hoje o distrito de Palma, depois de ter estado no passado fim-de-semana, em Mocimboa da Praia, e disse terem sido já criadas condições para a TotalEnergies retomar as suas actividades, interrompidas na seqüência do ataque jihadista à sede distrital, a 24 de Marco de 2021.

"A falta de segurança já não pode continuar a ser argumento para a paralisação das actividades da Total na área de Afungi no distrito de Palma, ademais, a mesma nunca foi atacada; sempre esteve segura", afirmou Rafael numa parada das Forças de Defesa e Segurança.

Contudo, a especialista em assuntos de segurança na Universidade Joaquim Chissano, Egna Sidumo, considera que o distrito até pode estar seguro, mas a segurança não deve ser entendida apenas em termos militares.

Ela refere que "a segurança transcende a presença de militares, significa também que a população que está a regressar à região, deve sentir que esta ah a ser integrada no sistema de segurança que está a ser implementado e este processo ainda não foi concluído".

Por seu turno, o analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública (CPJ) diz que mesmo em termos militares, Palma e Mocimboa da Praia "ainda não podem ser considerados totalmente seguros, porque ainda muito recentemente foram reportados ataques terroristas a algumas aldeias".

Entretanto, o secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança disse que já foram reforçados o dispositivo operacional e os equipamentos "para o enfrentamento agressivo dos terroristas".

Basílio Monteiro avançou ter "confiança no trabalho que as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer no terreno, porque todo este nível de desdobramento que está a acontecer é para melhorar a acção combativa e promover um ambiente cada vez melhor em termos de segurança".

Refira-se que o diretor-geral da TotalEnergies em Moçambique, Maxime Rablloud, disse na semana passada que aquela companhia pondera retomar em dezembro as suas atividades em Palma, o que para alguns analistas é apenas uma data indicativa porque ainda há muitas questões pendentes, sobretudo as relacionadas com contratos com fornecedores.