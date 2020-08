Presidente Trump proíbe duas aplicações chinesas de operar no país

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou dois decretos que proíbem duas aplicações chinesas de operar no país dentro de 45 dias, se até lá não forem adquiridas por empresas americanas.

Os decretos presidenciais assinados na noite de quinta-feira, 6, visam o TikTok e o WeChate e proíbem "qualquer transação por qualquer pessoa, ou com relação a qualquer propriedade, sujeita à jurisdição dos Estados Unidos” com a ByteDance e a Tencent, proprietárias das aplicações

As ordens foram assinadas no mesmo dia em que o Senado votou, por unanimidade, um projeto de lei do senador Josh Hawley que proíbe funcionários federais de usar a rede social TikTok em dispositivos cedidos pelo Governo.

Tanto o Governo como os parlamentares alegam questões de segurança nacional devido ao fato de o TikTok ser controlado pela companhia chinesa ByteDance.

Segundo as autoridades americanas a rede social "captura automaticamente vastas faixas de informações dos seus usuários ... e essa recolha de dados permite que o Partido Comunista Chinês acesse as informações pessoais e proprietárias dos americanos".

Pequim reage

O Governo da China reagiu nesta sexta-feira, 7, às medidas da Administração e dos parlamentares americanos, dizendo que os Estados Unidos promovem a "manipulação e a repressão políticas".

O porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Wang Wengbin, acusa Washington de "colocar interesses egoístas acima dos princípios de mercado e da norma internacional".

“Fazem uma manipulação e uma repressão política arbitrárias que só podem levar ao seu próprio declínio moral e prejudicar sua imagem", diz a nota do Governo de Pequim.

Por seu lado, a proprietária do TikTok, ByteDance, anunciou que vai recorrer à justiça contra o decreto presidencial de Donald Trump.

"Utilizaremos todos os meios os meios disponíveis para assegurar que o Estado de Direito deve ser respeitado e que nossa empresa e nossos usuários recebam um tratamento equilibrado", afirma em comunicado.

Enquanto o TikTok é uma aplicação de partilha de vídos, o WeChat é uma aplicação de troca de mensagens instantâneas para dispositivos móveis e concorrente do WhatsApp.

Ambas têm mais de mil milhões de usuários cada.