Presidente interino do Fórum Cabindês para o Diálogo pede que Governo cumpra as obrigações

O presidente interino do Forum Cabindês para o Diálogo (FCD) afirmou que o Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação para Cabinda caiu num descrédito total.

Em declarações nesta quinta-feira, 22, em Cabinda, André Bissafi atirou a responsabilidade ao Governo, a quem acusa de não ter cumprido com a implementação das tarefas consignadas no memorando de Namibe.

“O não cumprimento cabal das tarefas consignadas no acordo do Namibe, colocaram o FCD numa situação embaraçosa perante as populações de Cabinda, que viam nesse processo uma saida airosa do conflito”, acrecentou Bissafi, para quem o FCD está “numa letargia, ao ponto de mergulhar em descrédito o processo de paz em curso”.

O presidente interino ao Governo pela implementaçao urgente do Estatuto Especial de Cabinda, que passa por uma autonomia alargada e a criação de condições para a transformação do FCD num partido político angolano.

André Bissafi reprovou o comportamento de António Bento Bembe que recentemente reivindicou à presidência do FCD, ao ponto de rivalizar-se com o falecido general Mauricio Amado Nzulú na liderança da organização.

Ele considera que a actual condição de deputado e a adesão de Bento Bembe ao MPLA deixam-no incompatibilizado para assumir a liderança do órgao que defende um estatuto especial e reivindica o reconhecimento das especificidades do enclave de Cabinda.

Bissafi anunciou ainda a realização do processo eleitoral para a escolha de um novo presidente do FCD em 90 dias

O presidente interino do FCD demarcou-se, entretanto, dos incidentes protagonizados por um grupo de cidadãos na recepção dos restos mortais do malogrado general Nzulú que reivindicavam a autodeterminação do povo de Cabinda.

«Estamos igualmente aqui para recorder, o FCD não é um partido da oposição, apenas um parceiro do Governo na busca de vias para a resolução do problema de Cabinda, os incidentes verificados na recepção dos restos mortais do general Nzulú, não foram intenções premeditadas da direcção do FCD”, afrimou Andre Bissafi, que disse acrecentar que a “direcção do FCD terá uma missão redobrada em velar e impedir que as nossas futuras actividades não constituam uma oportunidade para actos que desvirtuam o espírito dos acordos de paz de Namibe, de 2006”.