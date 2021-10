Presidente eleito de Cabo Verde faz visita de cortesia a presidente da CEDEAO

O Presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves, encontrou-se nesta quinta-feira, 28, em Acra, com o Presidente do Gana e presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, Nana Akufo-Addo.

"Com esta visita de cortesia, o Presidente eleito afirma, mais uma vez, a importância estratégica que sempre atribuiu à inserção competitiva de Cabo Verde neste espaço regional, e o compromisso de, tão logo venha a tomar posse, contribuir para o aprofundamento com os países que compõem a CEDEAO, sempre tendo em conta as especificidades de Cabo Verde, enquanto pequeno Estado insular, no contexto regional", lê-se na página de Neves, que toma posse a 9 de Novembro.

Ainda de acordo com a nota, o futuro Chefe de Estado cabo-verdiano pretendeu "manifestar o seu apreço pessoal à liderança do Presidente Nana Akufo-Addo junto à CEDEAO" e à frente do Gana, buscando ainda o reforço das relações entre Cabo Verde e aquela potência regional e africana

Recorde-se que, em entrevista à VOA nesta semana, José Maria Neves afirmou que a África é a principal prioridade da sua política externa, com especial atenção à CEDEAO.

Ainda segundo a assessoria do antigo primeiro-ministro e Presidente eleito de Cabo Verde, os dois líderes iriam abordar a situação na sub-região africana e o "o reforço das relações" entre Cabo Verde e o Gana.

José Maria Neves deve pronunciar-se após o seu regresso ainda hoje à cidade da Praia.