Presidente do Senegal nomeia ex-ministro da Economia como primeiro-ministro

DAKAR - O Presidente senegalês Macky Sall restabeleceu o cargo de primeiro-ministro no sábado, nomeando um antigo ministro da economia para o cargo dois meses após uma tensa eleição legislativa em que a coligação governamental de Sall perdeu a sua confortável maioria.



Amadou Ba, um especialista em fiscalidade com 61 anos, que também serviu como ministro dos Negócios Estrangeiros, foi nomeado primeiro-ministro, afirmou uma declaração da presidência.



A nomeação de Ba restabelece o cargo de primeiro-ministro no país da África Ocidental, depois ter sido abolido em Abril de 2019.

"As principais prioridades que o Presidente delineou incluem a melhoria do poder de compra das famílias, dominar a inflação, a segurança, a habitação, a formação profissional, o emprego e o empreendedorismo", disse Ba na televisão nacional após uma reunião com Sall no sábado.



Espera-se que o governo completo seja nomeado mais tarde no sábado.



No início desta semana, as forças de segurança do Senegal foram chamadas a assegurar um processo de votação no parlamento e a travar os membros da oposição que tentaram perturbar a eleição de um novo presidente da assembleia nacional. A assembleia foi convocada pela primeira vez desde a eleição de Julho.



Sall chegou ao poder em 2012 após destituir o Presidente Abdoulaye Wade. Foi novamente eleito em 2019, com promessas de expansão de infra-estruturas em grande escala, uma vez que o país deverá começar a produzir petróleo e gás natural no próximo ano.



Mas grande parte do seu segundo mandato foi marcado por dificuldades económicas - em parte decorrentes da pandemia COVID-19 e da precipitação global ligada à invasão russa da Ucrânia.



As tensões políticas acabaram após a recusa de Sall em excluir publicamente uma candidatura presidencial de terceiro mandato em 2024.



Protestos violentos irromperam no Senegal no ano passado, quando Ousmane Sonko, o principal opositor de Sall - que ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2019 - foi preso sob acusação de violação, o que ele negou.



Sonko foi libertado, mas muitos manifestantes viram a sua prisão como uma tentativa de Sall para remover um rival proeminente e fazer o seu caminho para uma proposta de terceiro mandato.