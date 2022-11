Presidente de São Tomé e Príncipe nomeia novo Governo

O Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, nomeou este sábado, 12, os membros do XVIII Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe, liderado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada.



O Governo cujos membros tomam posse na segunda-feira, 14 é constituído por quatro mulheres e sete homens.

Entre as mulheres que compõem o novo Executivo, destaque para Ilza Maria dos Santos Amado Vaz que ocupa pela segunda vez a pasta da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos.



Para Educação Cultura e Ciências foi nomeada Isabel Maria Correia Viegas de Abreu.



Eurídice Borges Semedo Medeiros é a nova ministra da Juventude e Desporto.



O Ministério do Direito da Mulher ficou sob a tutela de Maria Milagre de Pina Delgado.

Para o XVIII Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe foram ainda nomeados mais sete ministros.



Gareth do Espírito Santo Guadalupe sai de director de gabinete da Presidência da República para ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares.



Neste gGoverno, o homem forte da diplomacia chama-se Alberto Neto Pereira, indicado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.



A pasta da Defesa e Administração Interna mantém-se sob as ordens Jorge Amado, ex-presidente do MLSTP-PSD, que transita do anterior Governo de Jorge Bom Jesus para o novo Executivo.

O agricultor Abel da Silva Bom Jesus é o novo ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.



A tutela do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul foi entregue à Genésio Valentim Afonso da Mata, antigo diretor do orçamento da direção das finanças.



Celsio Rodrigues da Vera Crus Junqueira, que já exerceu o cargo de director do maior centro hospitalar de São Tomé e Príncipe, foi nomeado ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais.



Por último, o Presidente da República sob a proposta do primeiro-ministro, nomeou para o cargo de Mmnistro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, o engenheiro Adelino Afonso Fernandes Rosa Cardoso.



O XVIII Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe, composto por 11 ministérios, entra em funções na segunda feira, 14, com a tomada de posse dos seus membros.